ماجد الكدواني عن علاقته بـ كريم عبد العزيز: "جعانين مصداقية ومحتاجين نتكلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار حل الفنان ماجد الكدواني ضيفًا على برنامج برودكاست Big Time، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وتحدث خلال لقائه عن حضور نجوم الفن فرح نجله، ومدى سعادته.



فعلق ماجد الكدواني عن زواج نجله قائلًا: "يوسف ابني لما قالي أنا هعمل فرحي في الجونة، قولت له معلش يا حبيبي أنا آسف عندي تصوير، وأنا مبقتش مصدق أن كل النجوم دول جولي فرح ابني دي المحبة الخالصة وبركة ربنا".



ماجد الكدواني يكشف سر صداقتهم بـ كريم عبد العزيز



كما علق ماجد الكدواني عن علاقته بالفنانة كريم عبد العزيز، قائلا: "كريم عبد العزيز حبيبي، وساعات بنتكلم على التليفون لمدة 8 ساعات لأننا بنبقى جعانين مصداقية ومحتاجين نتكلم براحتنا".



وأضاف ماجد الكدواني: "سر علاقتي به أن مفيش رقابة ومفيش حساب ومحدش هيمسك على التاني حاجة، صداقتنا عمرها 24 سنة، وهو لو قلع الجزمة وضربني بيها هسامحه".