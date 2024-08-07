شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نور إيهاب وخطيبها بإطلالة جذابة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نور إيهاب علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر ستوري علي موقع “إنستجرام”، صورة من أحدث ظهور لها مع خطيبها.

أحدث ظهور للفنانة نور إيهاب وخطيبها

أطلت نور ايهاب في الصورة وهي مرتدية ملابس بيضاء وتركت شعرها المنسدل على كتفيها، برفقة خطيبها نور بدر الذي كان مرتديا ملابس باللون الأسود.

أحدث أعمال نور ايهاب

ومن ناحية اخري، تشارك نور ايهاب في مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوى، من إخراج مصطفى سولى، دخل العمل غرف المونتاج والمكساج بالتزامن مع تصوير العمل، وذلك تمهيدًا لعرضه على منصة WATCH IT، ويتكون من 10 حلقات، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، بطولة المسلسل بجانب نور النبوى، نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عقب انتهاء المونتاج والمكساج.

اخر اعمال الفنانة نور ايهاب

وكان اخر اعمال الفنانة نور ايهاب هو مسلسل «الحشاشين»، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي 2024، العمل بطولة عدد من الفنانين، بجانب الفنان كريم عبد العزيز، أبرزهم الفنانة ميرنا نور الدين، ونيقولا معوض، وأحمد عبد الوهاب، وسارة الشامي، وآخرون، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وايضا شاركت في مسلسل صدفه، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في مسلسل “صدفة” كلا من: ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، نور إيهاب، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.