انطلاق عرض "ثورة الفلاحين" على مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، افتتاح العرض الأول لمسرحية "ثورة الفلاحين"، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة، والمقرر أن تستمر عروضها حتى يوم الأحد القادم.

أحداث مسرحية ثورة الفلاحين

تدور أحداث المسرحية حول قرية تشتهر بسكانها الطيبين وتمتاز بالأمن والاستقرار، حتى قدوم العمدة الجديد "فرنان"، والذي يستبيح أعراض نساء القرية، ويمارس كل أشكال الرزيلة والبطش بسكانها، حتى يقرروا الانتقام منه في نهاية الأمر.

صناع العرض المسرحي ثورة الفلاحين

"ثورة الفلاحين" مأخوذ عن النص المسرحي "فونتي أبيخونا" للشاعر والكاتب الإسباني لوبي دي فيجا، دراماتورج حسام العجوز، ديكور محمد غانم، استعراضات خالد قنيده، أشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى حسام الشريف، ومن إخراج عبد الرحمن سالم.

قام بأداء الأدوار أبطال فرقة غزل المحلة المسرحية، ومن بينهم: هاني يسري، ندى عمرو، فريدة المصري، أحمد فهيم، بسنت عبد الرازق، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتقام العروض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.