نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين صبري تخسر معرضها.. الحلقة الـ 8 من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الثامنه من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، بذهاب بدر لسيد الفار، والتشاجر معه، بسبب قتله المعلم وهدان والد ياسمين صبري، دون إخباره بذلك، ولقن شقيقته جنة علقة ساخنة، بعد محاولة هروبها من المنزل، بسبب ارغمها علي الزواج من سيد الفار، وهددته جنة بقتل نفسها أو قتله، في حال التقرب لها، موضحة أنها زوجته على الورق فقط، وأنها تزوجته رغما عنها، رفضت رحيل، رؤية حبيبها صلاح، عند زيارته لها في السجن، لتجبره على نسيانها، في الوقت ذاته ذهب صلاح لورشة والد رحيل، وأعطى اموال لعم إبراهيم، لتشغيل الورشة، واستولي بدر، علي معرض ياسمين صبري، بعقد مزور.

رباعيات مسلسل رحيل

جاءت رباعيات مسلسل رحيل كالاتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات ايرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

قنوات عرض مسلسل رحيل

ويبث مسلسل رحيل على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي، خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024، يقدم مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري من خلال 15 حلقة، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، على قناة أبو ظبي في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.