نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزوير عقد بيع ورشة ياسمين صبري.. تفاصيل الحلقة الـ 8 من مسلسل "رحيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الـ 8 من مسلسل «رحيل» بحديث ياسمين صبري مع صديقاتها في السجن عن حب «بدر» لها، شجار «بدر» مع «سيد الفار» بسبب قتله «وهدان»، ليخبره سيد أن والدته صفية هي من طلبت منه قتل وهدان، وترفض «رحيل» زيارة صلاح لها في السجن ولا تخرج له، تذهب سومة لـ رحيل وتخبرها أنها استطاعت أن تعمل لدى صفية، وأن جنة تزوجت من سيد بالإجبار لتتعجب رحيل وتسألها عن السبب لكن تخبرها سومة أنها لا تعلم وأنهم يقومون بمعاملة سيد بطريقة سيئة أيضًا لتطلب منها رحيل أن تبحث في أمر زواج جنة وسيد.

يعطي صلاح لـ إبراهيم أموال لكي يقوم بإصلاح ورشة المعلم وهدان لكي تخرج رحيل تجد ورشة والدها تم تكبيرها ليسأله إبراهيم عن مصدر الأموال وهل تكون من القضايا التي أصبح يقبلها ليخبره صلاح أنه كسب عدة قضايا وهذه الأموال منها، يتفق صلاح مع تجار الخشب للعمل مع ورشة وهدان لتكبيرها ولكن يخبره التجار أنهم لا يستطيعوا ترك العمل مع بدر لأنهم يأخذون منه الخشب ليقترح عليهم صلاح اقتراح للعمل مع ورشة وهدان وإخبارهم أنه سيتكفل بمصاريف اقتراحه ليوافق التجار ولكن يأتي بدر ويطردهم، يجد صلاح أن عقد البيع الذي مع بدر مزور ليخبر والده أنه سيذهب ليرفع قضية تزوير على بدر لكن يطلب منه والده ألا يفعل هذا لأنه ساعد بدر في تزوير العقد لأنه هدده بقتله لكن يرفض صلاح أن يتراجع ويذهب.

رباعيات مسلسل رحيل



جاءت رباعيات مسلسل رحيل كالاتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات ايرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

