نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 8.. ياسر جلال يصبح بطلًا لمدينة النحاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الثامنة مسلسل جودر بتعافي الملك شهريار "ياسر جلال" ويتحدث مع مسرور السياف "أحمد فتحي"، وظهرت شهرزاد "ياسمين رئيس" وهي تتحدث لنفسها في المرآة ودخلت عليها الجارية تودد "سامية الطرابلسي" إلى المخدع وتخبر شهرزاد بأنها هي التي لها الأولوية في حياة شهريار وأن شهرزاد لم تستمر في حياته لوقت طويل، وتغار عليه شهرزاد ويطلب من تودد أن تغادر المخدع ويصطحبها مسرور ويحاول شهريار تهدأة شهرزاد ويطلب منها أن تكمل قصة جودر.

وبدأت شهرزاد الحكاية بأن جودر "ياسر جلال"، أصبح بطلًا في مدينة النحاس بعدما قتل الساحرة شواهي "نور"، وحرر المدينة وملكها بيناس من سحر شواهي.

وقرر بيناس أن يعرف سكان المدينة على جودر لأنه كان السبب في رجوع الحياة بشكل طبيعي ورفع السحر الأسود عن المدينة، ويذهب شميعة "مجدي فكري" إلى شواهي ليخبرها بأنه مع بيناس ولكنها لا تستطيع الخروج بسبب الإصابة الذي سببها لها جودر.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.