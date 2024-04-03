نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يحاول الوصول لابنه في الإسماعيلية ويتراجع عن إنكار نسبه في الحلقة الثامنة من دون سابق إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تبدأ أحداث الحلقة بتردد آسر ياسين وعائشة بن أحمد (مروان وليلى) في إنكار نسب عمر بينما عماد وصلاح يحاولون مساعدتهم في الوصول للممرضة.



يشاور مروان ليلى في الأمر فترفض هى الأخرى ويقرران سويا التراجع عن الموضوع.



تزور والدة ليلى (نجوى) ليلى للإطمئنان على عمر فتتفجر بينهم المشاكل والخلافات من جديد، وتشعر نجوى أن ليلى لا تعيرها اهتمام ولا تحترم وجودها وتشعر ليلى أن وجود نجوى يضع حمل ثقيل عليها بسبب إنه ا لم تحل المشاكل التي حدثت بينهم في الماضي بسبب غياب نجوى عن المنزل.

تذهب أمينة لعمل عملية تجميد البويضات وتخفي الأمر عن الجميع بما فيهم ليلى وحسن الذي يشعر إنه ا باتت تتهرب منه.



تزور فريدة مروان في المكتب ويسترجع الاثنان أيام الجامعة وهى تقارن بين شخصيته الآن وشخصيته حينها، وتعاتب أمينة ليلى على نسيانها موعد العملية ولكن أمينة تتفهم انشغال ليلى والمصاعب التي تحدث في حياتها.



يطلب حسن من أمينة أن تساعده في بيع الأرض بينما نيفين تصارح نهى بحقيقة ما يحدث مع حسن وسبب انفعاله الدائم عليها فتتعاطف معه نهى من جديد.

يستكمل آسر ياسين (مروان) رحلة البحث في الإسماعيلية ويكتشف اختفاء إحدى الممرضات عن منزلها.

مواعيد عرض المسلسل

مكون من ١٥ حلقة

ومواعيد عرضه كالتالي

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM

ART Hekayat: 6:30 PM

فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart ومنصة watch it.

وهو من إنتاج محمد مشيش