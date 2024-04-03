نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض الحلقة 24 من "بـ100 راجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة 23 من مسلسل بـ100 راجل باتفاق غالية مع أختها سونة أن تجعل راضي يأتي لها، لتقوم غالية بخطف راضي وتسأله عن مهران وماذا يخطط لها، ولكنه لا يقول لها شئ غير أن مهران استلم شحنة سلاح من صقر ويهددها أنه سيقتلها بعد خروجه لتقوم مشيقة بإطلاق الرصاص على راضي وتقتله، وتخبرها غالية أنهم يحب أن ينتقموا من مهران وتأمر رجالها بحرق المخازن التي تحتوي على السلاح الذي استلمه مهران من صقر.

يعلم صقر أن التاجر الذي أخبره هاني عنه هو مهران لينصدم ويسأله كيف هرب، ويذهب مهران بعد علمه بحرق المخازن لـ صقر ويوجه لها الاتهام أنه السبب في حرق المخازن ويخبره أنه هكذا ستبدأ بينهما حرب، لينكر صقر أنه السبب في حرق المخازن ويخبره أن يحضر له دليل يثبت أنه من فعل هذا وسيعطي له شحنة سلاح بديل للمحترقة.

يذهب مهران ليحكي ما حدث له على يد صقر لـ هاني، ليخبره هاني أنه يعلم أنه يفعل كل هذا لأنه لا يستطيع أن يقف ضد صقر بدونه ليغضب مهران ويغادر ويتوعد للانتقام من صقر وغالية بسبب قتل راضي

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

