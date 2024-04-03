أسامة الهادي لـ "دوت الخليج الفني": تجربة "المعلم" ساحرة.. من حسن حظي العمل مع مصطفى شعبان.. وبهذه الطريقة تغلبنا على حريق موقع التصوير (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع الفنان أسامة الهادي، أن يحقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل "المعلم" الذي يشارك به في السباق الرمضاني لهذا العام، فقد شاهدنا شخصية "منعم" في مسلسل "المعلم" الذي تحول من شاب مدمن إلى شاب يهتم بمصلحة عمل أبيه وأيضًا يساعد المعلم في استرجاع حقه من المعلمين الآخرين، وهذا ليس النجاح الوحيد للفنان أسامة الهادي في سبق وقد شخصية "طاهر" في مسلسل "وبينا ميعاد" بجزئيه وقد تصدر اسمه جميع مواقع التواصل الإجتماعي أثناء عرض المسلسل وهذا أيضًا ما فعله في مسلسل "المعلم".

أسامة الهادي من مسلسل المعلم

وتحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان أسامة الهادي وقد كشف لنا كواليس مسلسل المعلم وكواليس العمل مع الفنان مصطفي شعبان وأيضًا أوضح لنا كيف تم التغلب على مشكلة حريق مقر التصوير.

وإليك نص الحوار:-

حدثنا عن كواليس مسلسل "المعلم"

تجربة مسلسل "المعلم" بأكملها بالنسبة لي تجربة ساحرة منذ الوهلة الأولي التي تلقيت فيها مكالمة هاتفية، وكانت الكواليس احترافية جدًا وهذا أكثر شئ أحبه في كواليس المسلسل.

ما الذي جذبك لتقديم شخصية "منعم" في مسلسل "المعلم"؟

الذي جذبني أولًا هو الحوار ومرادفات الورق وقصة المسلسل في العموم، ولكن شخصية منعم تحديدًا لأنها متوجه نحو قطاع محدد لا أريد أن أقول أنه خطر ولكن هو قطاع حساس والفكرة التي نتناولها هي فكرة الإدمان وهذه فكرة حساسة جدًا.

وأكثر شئ جذبني لأنه بيتعامل مع الشخصية كضحية وليس مجرم وأن عادي من الممكن أن يكون شاب عادي جدًا وذكي جدًا ولكن هي بس الظروف الذي وضعته في مواقف مثل هذه فبالتالي هي رسالة نقية جدًا وأن كل شئ من الممكن أن يتغير وممكن أن يعود أفضل من الأول، وأيضًا أنه لا يوجد التعميم الخاص بأن الناس المدمنة بتتحدث بشكل معين لأن الخطر هذا من الممكن أن يدق أي باب وله مخرج وهذه هي أكثر نقطة جذبتني في تقديم شخصية منعم.

هل توقعت نجاح مسلسل "المعلم" وتصدره التريند بهذه الطريقة؟

الحقيقة من البداية وأنا بقرأ الورق وأنا شعرت أن به سحر خاص في الكتابة والطريقة التي كُتب بها المسلسل والشخصيات غنية جدًا وكنت متوقع أنه هيجذب الجمهور الصراحة الحمد لله النجاح فاق كل التوقعات.

ما هي كواليس العمل من الفنان مصطفي شعبان ؟

أستاذ مصطفي شعبان هو خبرة كبيرة جدًا وعنده من الطبيعية ما يكفي أنه يجعل أي شخص يتداخل معه داخل الحدوتة والقصة ويبقي جزءًا منها، وأيضًا هو كاريزما عالية جدًا فالحمد لله أنا كنت محظوظ أن أغلب مشاهدي مع أستاذ مصطفي شعبان وهي جميعها كانت مشاهد حلوة الحمد لله.

كيف تلقيت خبر احتراق موقع التصوير، وكيف تغلبتم على ذلك في استكمال التصوير؟

كان خبرًا صعب للأسف وكانت مصيبة وكارثة كبيرة، ولكن أنا كان كلي ثقة في القائمين على العمل خصوصًا الكتابة أيضًا لأن المشكلة حقيقي اتحلت على الورق وفي سياق الدراما بشكل ذكي جدًا فالحمد لله ده مأثرش على سير المسلسل والموضوع اتحل بشكل ذكي جدًا فكان خبر حقيقي وحش بس الحمد لله عدت بنجاح شديد.

هل توقعت نجاح الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" وهل في خطة لوجود جزء ثالث منه؟

شخصية طاهر في مسلسل "وبينا ميعاد" كنت حاسس أن هيكون في نجاح سيكمل نجاح الجزء الأول ولكن أيضًا قد فاق توقعاتي وكان من التجارب الذي أنا أحبها جدًا جدًا طوال الوقت، ولا اعلم إذا كان يوجد جزء ثالث ام لا ولا أعلم إذا كانت الحكاية ستحتمل جزء ثالث ام لا.