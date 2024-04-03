إيوان ماكجريجور ينفي عودته قريبًا لتجسيد "اوبي ان كينوبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - نفى النجم ايوان ماكجريجور احتمالية عودته لتجسيد شخصية اوبي وان كينوبي من عالم "ستار وورز" في الوقت الراهن.

ذلك بعد أن توجه إعلاميين بالسؤال لإيوان حول هذا الشأن، غير أن سابقة له نفى خلالها الأمر نفسه، عاد بعدها لتجسيد الدور ترجح عدم احتمالية مصداقية إيوان، وأن عودته للشخصية امر لازال محتملًا.

وكان قد احتفل النجم إيوان ماكجريجور بالعرض الخاص لأحدث مشروع تليفزيوني يظهر في بطولته، والذي طرح بعنوان A Gentleman In Moscow.

ونقلت ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للمسلسل الجديد، الذي شهد حضور زوجة إيوان النجمة ماري اليزابيث وابنتيه.

تكريم جديد

وقع الاختيار على الممثل الشهير إيوان ماكجريجور لمنحه جائزة شرفية جديدة من مهرجان Göteborg Film Festival السينمائي الدولي.

ووفق ديد لاين، سيحصل إيوان على جائز التنين الشرفية من المهرجان السينمائي بدورته رقم 47 التي انطلقت فعالياتها في يوم 26 يناير واستمرت حتى 4 فبراير.

BFI Fellowship

في السياق نفسه، كان قد تقرر منح المخرج الكبير كريستوفر نولان الزمالة الشرفية BFI Fellowship، والتي تعتبر أعلى وسام يتم منحه من قبل المؤسسة البريطانية BFI.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، صناع فيلم Oppenheimer، تلقى التكريم الشرفي، في العاصمة الانجليزية لندن في تاريخ 14 فبراير الماضي، تقديرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة.

يأتي ذلك بعد أن رد المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما تردد من شائعات حول توليه مهمة إخراج فيلم جيمس بوند القادم، بعد ما سبق وأدلى به من تصريحات عبر بها عن رغبته في ذلك.