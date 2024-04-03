في الحلقة 23 من الصديقات.. سوزان نجم الدين تعد صديقتها بمساعداتها

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل الصديقات مداهمة الشرطة للمخازن الخاصة بسوزان نجم الدين، والتي تلعب دور عبير في المسلسل، حيث قامت سوزان بإجراء بعض الاتصالات الهاتفية خوفًا من تلك المداهمة.



أحداث الحلقة الثالثة والعشرين

ودارت أحداث الحلقة حول وقوف عبير بجانب القريبين منها، سواء أصدقاءها أو من أفراد عائلتها، حيث تحاول أن تساهم في حل مشاكل كل من حولها، حتى تكون مطمئنة عليهم.



طمأنت عبير صديقتها لي لي أنها ستقف بجانبها وذلك بعد أن ساعدتها في التخلص من أذى زوجها بالقانون، وأكدت لها أنها ستتمكن من مساعدتها في استرجاع الملهى الليلي الذي حصل زوجها عليه دون أدنى حق.



نجوم مسلسل الصديقات

ويشارك في مسلسل الصديقات بجانب الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الفنانين من بينهم: فايز قزق، ومحمد حداقي، وصباح الجزائري، وآخرون وهو من تأليف أحمد السيد وإخراج محمد زهير رجب