نادي السكة الحديد بطنطا يستضيف ليلة جديدة من احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ليلة رمضانية جديدة بمحافظة الغربية، حيث شهد نادي السكة الحديد بطنطا، مساء أمس الثلاثاء، توافد العديد من الأهالي لمتابعة العرض الفني لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية، وذلك وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

أبرز فقرات فرقة محمد فوزي للموسيقى العربية

من جانبها، قدمت الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الفنان محمد الحداد، عددا من أغاني زمن الطرب الأصيل، بجانب العديد من التواشيح الدينية، ومن بينها: مرحب شهر الصوم، أهلا رمضان، قمر سيدنا النبي، مولاي إني ببابك، والرضا والنور.

فعاليات ثقافة الغربية في شهر رمضان

يذكر أن قصور الثقافة قد نظمت العديد من الفقرات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، ضمن احتفالاتها بشهر رمضان المبارك، حيث استقبل مسرح 23 يوليو بالمحلة 7 ليال متتالية، تم خلالهم تقديم عدد من العروض الفنية لفرق: الغربية للفنون الشعبية، طنطا للموسيقى العربية، فريق مواهب شابة، فرقة كورال أطفال المسرح، كفر الزيات للموسيقى العربية، غزل المحلة للموسيقى العربية، محمد فوزي للموسيقى العربية، وفريق الفراشات للباليه والرقص التعبيري.