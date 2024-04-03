نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة سوني تعيد طرح فيلم Here لتوم هانكس في صالات العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد شركة سوني لاعادة طرح فيلمها السينمائي الكلاسيكي الناجح Here بعد عقود من طرحه، من إخراج روبرت زيمكيس.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيتم طرحه للعرض في عديد من صالات العرض والمنصات الإلكترونية.

وفي حوار سابق أجراه النجم توم هانكس، تحدث عن أكثر الأمنيات التي يتمنى أن يحققها لنفسه في الوقت الحالي بعد سنوات نجاحه الكبيرة في مجال صناعة السينما.

ووفق ديلي ميل، تحدث هانكس عن أكثر ما يتمناه الآن هو القيام برحلة للفضاء الخارجي، معلنا أنه مستعد للقيام بذلك في مقابل أي شيء حتى وإن اضطر للقيام بأعمال تنظيف.

يأتي ذلك بعد أن تلقى هانكس دعوة من الملياردير جيف بيزوس للقيام برحلة للفضاء الخارجي في واحدة من رحلات شركة أمازون Blue Origin.

حديث عن الماضي

وكان قد أجرى النجم توم هانكس حوارًا جديدًا مع صحيفة نيويوركر، تحدث خلاله عن بعض الأسرار الخاصة بمسيرته المهنية الحافلة.

هذا الحوار نقل جانب منه موقع "ديد لاين"، واعترف خلاله هانكس، أنه لم يكن معجبًا ببعض من الأعمال السينمائية التي قدمها من بطولته.

وقال هانكس في الحوار صراحة، "كنت في بعض الأفلام التي كرهت مشاركتي بها"، وأضاف: "من الممكن للمشاهدين الاستدلال على ذلك مع بعض التركيز في الأمر".

مشاريع جديدة

وكان قد احتفل النجم الكبير توم هانكس برفقة أسرته بالعرض الخاص لفيلمه الجديد a man called otto في مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي شهد تعاون بين هانكس وزوجته ريتا ويلسون في الإنتاج.