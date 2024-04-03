نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 24.. هل يموت عصام السقا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعو الفنانة ريهام حجاج، أحداثًا مشوقة تكشف عن مفاجآت خلال مسلسل صدفة الحلقة 24، خاصة بعدما انتهت الحلقة الماضية، بمحاولة قتل رشدي الشامي، لابن أخيه "طارق" عصام السقا، بالتواطؤ مع مديرة مكتبه، وذلك لاستعادة املاكه منه، لتكشف حلقة اليوم عما سيحدث.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 24.. هل يموت عصام السقا؟

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج

ويحين موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 24 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي، ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 24 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتأتي الحلقة 24 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.