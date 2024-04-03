نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة كيفن كوستنر تكون قد انتهت في مسلسل Yellowstone في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفق أحدث المعلومات بشأن مسلسل Yellowstone، قد يكون دور النجم كيفن كوستنر في المسلسل الناجح انتهى مع اقتراب طرح الجزء الختامي من المسلسل.

ووفق ديلي ميل، المسلسل من المرتقب طرح جزء ثاني من موسمه الخامس الختامي قريبًا، مع شبه تأكد غياب كوستنر بسبب خلاف مع مخرج وصانع المسلسل.

كشف أحد نجوم مسلسل تركي Yellowstone عن أحدث مستجدات الموسم الجديد المنتظر من المسلسل الناجح الذي تنتجه شبكة باراماونت بلص.

ووفق ديلي ميل، قال إيان بوهين نجم الموسم الرابع من المسلسل، أن الموسم الخامس الختامي ينطلق تصوير مشاهده مطلع الصيف المقبل هذا العام.

نهاية الرحلة

و تحققت التكهنات التي دارت حول احتمالية مغادرة النجم كيفن كوستنر لمسلسله الناجح Yellowstone، ليكون الموسم الخامس، هو الموسم الختامي للنجم الكبير.

ووفق "ديلي ميل"، هذه التكهنات أثبتتها الإعلان رسميًا عن طلاق كيفن كوستنر وزوجته بعد زواج استمر 19 عامًا، هذه الازمة كانت عامل ضغط على كوستنر، ومنعته من التركيز على الظهور لموسم سادس بالمسلسل، والتوجه لتطوير أعمال أخرى مشتقة من العمل.

وتقول الصحيفة، أن كوستنر أمن ثروته التي تقدر بـ 250 مليون دولار، بعقد زواج مسبق، لن يسمح لزوجته بالحصول على نصف هذه الثروة بعد الانفصال.

ما القصة

وكانت قد تردد شائعات حول رفض كوستنر لتصوير مشاهد ما تبقى من الموسم الخامس من مسلسل Yellowstone، ومطالبة كوستنر بأن يكون تصوير ما تبقى من حلقات الموسم في حدود أسبوع من التصوير على ألا تزيد مدة التصوير عن ذلك.

وهو ما قام بنفيه محامي النجم الكبير كيفن كوستنر، مؤكدًا على التزام موكله بالاستمرار في تصوير مشاهد العمل وفق متطلبات الإنتاج.