نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقية 13102 من العاملين بالهيئة وطنية للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بترقية 13102 من العاملين بكافة القطاعات، والمستوفين شروط وضوابط الترقي حتى 30/6/2023، بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية الوظيفية، للدرجة الوظيفية الأعلى، وذلك اعتبارًا من 1/7/2023، وقد صدر القرار في 1-4-2024.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، قد وافق على الدراسة المالية التي أعدّها القطاع الاقتصادي، وتنفيذها بالتنسيق والمتابعة مع كافة القطاعات بالهيئة، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الترقيات؛ حيث كان رئيس الهيئة يتابع أولا بأول الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الترقيات للعاملين، حرصًا على استقرارهم الوظيفي والمالي.

وتوجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للذين تمت ترقيتهم، كما يتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في بذل جهود تنفيذ الترقيات لهم، من إعداد ومراجعة كشوف الأسماء المُستحقة الترقّي، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتقدّم، بما يسهم في إنجاح العمل بالهيئة.