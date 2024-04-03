رامز جلال يسخر من حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح: الجاحدة والزوج المقهور.. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 08:25 مساءً - وقع الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء.

وأثناء تقديم الفنان رامز جلال، سخر من الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، قائلا: "معانا ومعاكو الجاحدة والزوج المقهور، القادرة والمغلوب على أمره حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.