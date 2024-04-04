كارمن سليمان تحتفل بعيد زواجها السابع

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد زواجها السابع من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام".

كتبت كارمن سليمان:' في عيد جوازنا السابع احب اقولك اني محظوظة بيك يا أحن واحسن راجل في الدنيا شكرا علي كل حاجه عملتهالي ولسا بتعملهالي.

قدمت الفنانة كارمن سليمان، أنشودة الفنانة الراحلة شادية "أمي"، خلال فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية وعيد الأم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائمًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

تصدرت الفنانة كارمن سيلمان، تريند "يوتيوب" بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب “كنا في مكان”، بالتزامن مع عيد الحب، حيث حقق أكثر من 150 ألف مشاهده في أقل من 48 ساعة من طرحه عبر جميع المنصات الموسيقية المختلفة.