نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستن دانست تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Civil War في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة لوس أنجلوس الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الجديد Civil War، الذي تدور أحداثه في إطار تاريخي عن الحرب الأهلية الأمريكية.

ونقلت ديلي ميل لقطات من حضور النجمة كريستين دانست للعرض الخاص للفيلم بمشاركة نجمة الفيلم الشابة كايلي سبايني.

وكشفت النجمة كريستن دانست عن سبب غيابها عن السينما لمدة عامين للآن، بعد مشاركتها في آخر فيلم لها الذي طرح من بطولة بيندكت كومبرباتش.

ووفق ديد لاين، تحدثت كريستن دانست عن أنها كانت ترفض العديد من البطولات المقدمة لها لأنها كانت تقدمها كأم حزينة في أدوار بطولة وهو ما كانت ترفضه.

أيضًا يعود الممثل البريطاني الأصل فيني جونز للظهور في عمل جديد بعد فترة غياب طويلة عن مشاركته في اعمال سينما هوليوود على مدار السنوات الماضية.

ووفق ما ذكرت ديلي ميل، سيشارك فيني في بطولة مسلسل وثائقي، سيتم طرحه بعنوان Clarkson's Farm، وسيكون الفيلم من إنتاج شركة إنتاج Lime Pictures للأعمال المستقلة.

جديد الأفلام الوثائقية بهوليوود

وكان قد دفع العرض الخاص للفيلم الوثائقي الجديد عن حفلة تايلور سويفت الموسيقية Eras Tour، المنتجين لأحد أهم أفلام الرعب المنتظرة، لتغيير موعد طرحه للعرض بصالات العرض حتى لا يتأثر بالإيرادات.

وبحسب ما ذكرت "ديلي ميل"، فإن منتجين فيلم الرعب الجديد The Exorcist: Believer، اتخذو قرار بتأجيل عرض فيلمهم الجديد، من يوم 13 أكتوبر، الذي تم اختياره ليكون موعدًا لعرض الفيلم الوثائقي عن الجولة الفنية الخاصة بتايلور سويفت.

وأعلن المنتجين للفيلم أن موعد عرضه بصالات العرض سيتم تقديمه ليكون 6 أكتوبر، حتى تكون له فرصة جيدة لعرضه وتحقيق ايرادات ايجابية.

جديد تايلور سويفت

وكانت قد طرحت النجمة تايلور سويفت أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، لنسخة معاد توزيعها من اغنية Karma التي طرحتها تايلور ضمن أغنيات أحدث البوماتها.

الأغنية طرحتها تايلور عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أمس السبت، وحتى الآن حققت نسبة مشاهدات 5.6 مليون مشاهدة.

ويشارك تايلور في أداء الأغنية، مؤدية الراب Ice Spice، ضمن نسخة موسيقية شهدت معالجة مختلفة عن النسخة الأصلية من الاغنية.