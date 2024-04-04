فن ومشاهير

اليوم..المخرج محمد سلامة والفنانة دوللي شاهين ضيفا برنامج "الخيمة" على راديو مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..المخرج محمد سلامة والفنانة دوللي شاهين ضيفا برنامج "الخيمة" على راديو مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج “الخيمة ” اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً على إذاعة راديو مصر،  المخرج محمد سلامة الذي قدم مسلسل “إمبراطورية ميم” ويتم عرضه حاليًا فى شهر رمضان.

المخرج محمد سلامة يكشف عن كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

 

 ويكشف المخرج محمد سلامة عن أهم
أعماله كما يتحدث عن كواليس مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى، وكيف تم إختيار أبطال العمل.

3de9e37c8a.jpg

دوللي شاهين ضيفة برنامج الخيمة 

 

كما تحل الفنانة دوللي شاهين على الخيمة من الساعة الحادية عشرة مساءً، وتتحدث عن مشوارها الفني وأحدث أعمالها السينمائية والغنائية كما تحدثت عن علاقاتها بالوسط الفني.

939dc7b296.jpg

برنامج الخيمة 

 

يذكر أن برنامج الخيمة ينطلق من مدينة الشبابية بحي الأسمرات، بالمقطم للعام الرابع على التوالي وتقوم  أميمة شكرى رئيس الادارة المركزية للأخبار والمشرف على راديو مصر، فى نهاية الحلقة بتكرم ضيوف الخيمة ومنحهم دروعا عن مشوارهم الفنى ويقدم البرنامج مجموعة من أبناء راديو مصر.
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا