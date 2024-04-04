نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..المخرج محمد سلامة والفنانة دوللي شاهين ضيفا برنامج "الخيمة" على راديو مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج “الخيمة ” اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً على إذاعة راديو مصر، المخرج محمد سلامة الذي قدم مسلسل “إمبراطورية ميم” ويتم عرضه حاليًا فى شهر رمضان.

المخرج محمد سلامة يكشف عن كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

ويكشف المخرج محمد سلامة عن أهم

أعماله كما يتحدث عن كواليس مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى، وكيف تم إختيار أبطال العمل.

دوللي شاهين ضيفة برنامج الخيمة

كما تحل الفنانة دوللي شاهين على الخيمة من الساعة الحادية عشرة مساءً، وتتحدث عن مشوارها الفني وأحدث أعمالها السينمائية والغنائية كما تحدثت عن علاقاتها بالوسط الفني.

برنامج الخيمة

يذكر أن برنامج الخيمة ينطلق من مدينة الشبابية بحي الأسمرات، بالمقطم للعام الرابع على التوالي وتقوم أميمة شكرى رئيس الادارة المركزية للأخبار والمشرف على راديو مصر، فى نهاية الحلقة بتكرم ضيوف الخيمة ومنحهم دروعا عن مشوارهم الفنى ويقدم البرنامج مجموعة من أبناء راديو مصر.

