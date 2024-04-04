القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور الحلقة الـ 10 من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعدما شهدت الحلقة الـ 9 تشاجر والدة مي القاضي معها، بسبب رفضها الزواج، حاولت والدة محمد الكيلاني، أن تقنعه بنسيان (رحيل)، والزواج من فتاة أخرى، وهو ما رفضه مؤكدا لها أنه لن يتزوج غير رحيل، اشتعال الحرب، بين بدر وصلاح، وذلك بعد نجاح صلاح في استخراج، تصريح هدم لأحد مشاريع بدر العقارية، وأقامت السجينات، حفل غناء ورقص، داخل العنبر احتفالا بالإفراج عن رحيل.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل رحيل..

موعد عرض الحلقة الـ 10 من مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

هجوم مسلسل رحيل

وهاجم عدد كبير من المشاهدين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل بمجرد رؤيتهم للبوستر الخاص به، والذي تظهر فيه ياسمين صبري، بأظافر “إكليرك”، على الرغم من عملها بمهنة النجارة، التي تتطلب المجهود الكبير، واستخدام اليدين، والأدوات الحادة والثقيلة طول الوقت، وكان لتريلر مسلسل رحيل، نصيبه من الانتقادات والهجوم، فاتهم البعض المسلسل بتقليد التيمة الشهيرة، للنجم محمد رمضان، والذي يتعرض للظلم، ثم السجن، ليخرج بعد ذلك وينتقم من الجميع.