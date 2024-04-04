نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة عظيمة..محمد علي رزق يُشيد بمسلسل "دون سابق إنذار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان محمد علي رزق على الإشادة بمسلسل "دون سابق إنذار" الذي بدء عرضه من النصف الثاني من شهر رمضان المبارك فهو من نوعية المسلسلات القصيرة 15 حلقة.

ونشر محمد علي رزق من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا:" مسلسل دون سابق إنذار حالة عظيمة ".

فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

مواعيد مسلسل دون سابق إنذار





المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي على شبكة قنوات DMC وArt حكايات

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30



محمد علي رزق وصيد العقارب



ونجح محمد علي رزق في تقديم شخصية 'مصطفى ضرغام' ببراعة في مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حاليا.

مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب"



ويتساءل عدد كبير من الجمهور عن مواعيد عرض العمل والتي سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والربع مساء.



تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.