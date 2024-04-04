أحمد جودة - القاهرة - احداث مسلسل المداح 4 الحلقة 25 .. ظهور الجن النمرود لصابر المداح

مسلسل المداح 4 الحلقة 25، من أكثر المسلسلات التي حققت أعلى نسب مشاهدة على مدار السنوات الماضية وذلك بسبب أحداث المسلسل الشيقة الذي يعرضها صناع العمل منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل المداح، حيث شهدت الحلقة الماضية الكثير من الأحداث المثيرة خاصة بعد ظهور جن جديد لصابر المداح والذي يسمى “نمرود” الذي يجسد دوره الفنان “أحمد خالد صالح”.

مسلسل المداح 4 الحلقة 25



ويخوض صابر المداح مواجهة جديدة مع الجن سميح الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب والذي يسعى لقتل زين ويسلط زوجته منال ويحاول إخافة حسن ويهدده بقتل زوجته، كما ظهر الفنان أشرف زكي بدور الدكتور صبحي والذي يسعى بشتى الطرق لكي يساعد صابر في فك شفرة اللوحة الجدارية المميتة التي خرج منها النمرود، وبعد ظهور النمرود أصبح هناك أبواب جديدة أمام صابر لكي يفتحها ويواجه مليكة وأعوانها ويسعى صابر بشتى الطرق أن يقضي على الجن ومن يعاونه.

ابطال مسلسل المداح



حيث يضم مسلسل “المداح – أسطورة العودة” عدد من نجوم وأبطال الدراما المصرية والمسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 02:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 03:00 مساء بتوقيت السعودية، كما يمكنكم أيضًا مشاهدة الحلقات دون فواصل إعلانية على منصة شاهد vip.