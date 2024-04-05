نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة عبد المنعم لـ "دوت الخليج الفني": التنمر منتشر بشكل غير طبيعي.. وفكرة أحدث حلقات برنامجي جريئة وتنتقد هذه الظاهرة السلبية (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقدت الفنانة مروة عبد المنعم، خلال حلقة أمس من برنامجها «صد رد»، الذي يعرض على شاشة تليفزيون قناة الشمس، ظاهرة التنمر التي يتعرض له المذيع والبرامج من الجمهور.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج الفني»، أن فكرة أحدث حلقات برنامجها جديدة، وأول مرة تعرض على شاشة قناة الشمس، وترد من خلالها على الهجوم والتنمر الذي أصبح عادة تبث من قبل الجمهور والمشاهدين.

فكرة جديدة لأول مرة على قناة الشمس



وأشارت إلى أن الفكرة التي قدمتها اليوم، تجسد خلالها دورها كمذيعة، ومن جهة أخرى تجسد الجمهور، وقالت «عبد المنعم»: "أجسد الشعب وأجسد نفسي، وأقول خلال الحلقة أن كل الهجوم والإهانات التي كتبوها، وأرد عليها أيضا، وآخرا أنصحهم بأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوني أو يحاسبوا الناس".

فكرة الحلقة جريئة ولكنها هامة جدا لتسليط الضوء على سلبية التنمر



وأكدت مروة أنها ترى الفكرة جريئة لأنها تهاجم خلالها المعارضين على برنامجها دون مشاهدته، ليس معها فقط بل مع كثيرين، وأصبح التنمر بشكل متكرر وغير طبيعي، ومن الواجب تسليط الضوء نحو هذا الأمر من قبل الإعلام، واختتمت مروة، حلقتها، بالاعلان عن موسم جديد من برنامجها "صد رد"، لعام 2025.

آخر أعمال مروة عبد المنعم



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم، هو مسلسل "بقينا اتنين" الذي يعرض على شاشة تلفزيون قنوات سي بي سي، وسي بي سي دراما، بطولة الفنانة رانيا يوسف، والفنان شريف منير، والفنانة ميمي جمال، إدوارد، عزت زين، ياسر الطوبجي، سمر نجيلي، يوسف عثمان، تامر فرج وغيرهم من الفنانين والنجوم، والعمل من إخراج طارق رفعت، وتأليف أماني التونسي.