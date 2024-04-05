نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي: رفضت الزواج من صديقي المثلي جنسيًا وهو رجل محترم وشغال في الخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن رفض زواجها من مثلي جنسيًا قائلة: "عرض زواجي من صديقي المثلي جنسيًا رفضته، هو كان صديق بره عايش في ايطاليا، وكان سنه كبير، وعارف اني عارفة، وكان عايزنى عشان ابقى رفيقة، لان سننا مش بتاع شهوة، وضحكت لما عرض عليا، ويمكن يطبطب عليا وجنبه حد تاني من جنسه، ومكانش يعرف رد فعلي وحولت الموضوع هزار، كان رجل عربي، وصديقي ورجل محترم وبيعمل خير".

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عمري ماحسدت حد، وبحب اشوف الفنجان، وكل شهور واحدة بتجيلي تقرالي الفنجان، لاني مقتنعة اني اللي بشوفه بحققه، واخر مرة من اسبوع واحدة قالتلي هيجيلك موبيل هجدية، قلت ايه الهبل ده، بعدها جالي تليفون هدية فعلًا، استغربت جدًا.

وتابعت: "وفيه حاجات كتيرة بتتحقق، ورأيي في ليلى عبد اللطيف هي صديقتي لكن شافتلي مرة ومتحققش، عندي شراهه للسفر، لما برجع من رحلة بفكر في اللي بعدها، وانا حاليا في آخر حياتي عايزة الف العالم، يارب ابعتلى مليون دولار عشان الف العالم، ونفسي اشتغل مع الهام شاهين مسرح لإنه ا خريجة مسرح ولغتها كويسة".



مواعيد برنامج أسرار

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.



