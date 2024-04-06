الشاعر عنتر هلال: منتجين الكاسيت أكتر ناس أذوني في حياتي وأكلوا عليا حقي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن أبرز الداعمين له في مشواره الفني قائلا: لن أنسى فضل المنتج عاطف منتصر والشاعر مرسى السيد، مستطردا: "منتجين الكاسيت أبرز أشخاص أذوني في حياتي وأكلوا عليا حقي".

فيديو.. الشاعر عنتر هلال: منتجين الكاسيت أكتر ناس أذوني في حياتي وأكلوا عليا حقي

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن "هناك أحد المنتجين الكبار نصاب كبير وقعت معاه على عقد مجرد من الحقوق بعد أن دعاني قبلها على عزومة عشان يكسر عيني".

وتابع الشاعر الغنائي عنتر هلال، أن أول شخص دعمني على المستوى الأسري، شقيقي الأكبر أبو زيد وكان مؤمن بموهبتي، وبعد أن تزوجت أصبحت زوجتي أكبر داعم لي وساهمت بشكل كبير فيما وصلت إليه الآن.