الشاعر عنتر هلال: مكنتش أحب تكون دي نهاية حلمي بكر (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن حزنه الشديد للنهاية المأسوية التي تعرض لها الموسيقار الكبير حلمي بكر خلال الفترة الأخيرة من حياته وهو في فراش المرض، وسوء معاملة ذويه له، قائلا: مكنتش أحب تكون دي نهاية حلمي بكر".

فيديو.. الشاعر عنتر هلال: مكنتش أحب تكون دي نهاية حلمي بكر

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، كان بودي جارد الأغنية المصرية فكان حارسا على الهوية الغنائية والفنية لمصر وخاض حربا ضروسا وتصدى لكل من حاول تزييف الذوق العام.

وتابع الشاعر عنتر هلال، أن أغاني المهرجانات تصيب مستمعيها بالهيبرة لافتا إلى أن مؤدي المهرجانات وجمهورها كلاهما مدمنين، وللأسف وسائل الإعلام تستضيفهم وتنجمهم".