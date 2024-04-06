نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عودة بوسي وهشام ربيع مرة أخرى بعد انفصالهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت الفترة الماضية أنباء عن عودة المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع مرة أخري بعد انفصال دام لأشهر.

وأوضح مدير أعمال هشام ربيع في تصريحات صحفية أن هذا الخبر غير صحيح وهما حاليا أصدقاء فقط

حلت المطربة بوسي ضيفه على برنامج "العرافة" التي تقدمة الإعلامية بسة وهبة عبر شاشة المحور والنهار.

وأكدت بوسي أن طليقها هشام ربيع قد دخِل السجن مكانها واتخذ هذه الخطوة لحمايتها من أشخاص استغلوها لمدة عشر سنوات.

وقالت بوسي: "تم احتجاز هذا الرجل لحمايتي من عصابة تتألف من طليقي وإخوته، بالإضافة إلى محاميه الذي هو ابن عم طليقي".

وأكملت: "اتهمونا بالنصب والاحتيال وادعوا أننا قمنا بسرقة شيكات، ووجهوا اتهامات لزوجي بالتورط في هذه القضية لحماية شرفي وكرامتي، قرر دخول السجن، وهذا هو الشجاعة الحقيقية، دخول السجن بدلًا مني".

وردا على سؤال لماذا صرح هشام ربيع بعد ذلك بأنها لم تقف بجانبه في أزمته، قالت بوسي: “ربنا يعلم أنا عملت إيه علشانه، والله يسامح اللي وصلوا له كلام مش مظبوط، في ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض".

نفى المطرب الشعبي سعد الصغير، تصريحات المطربة الشعبية بوسي التي جاء فيها أن طليقها الراحل وليد فطين حُبس بسب إدانته في 75 قضية، مؤكدًا: "هي التي حبسته".



وأضاف الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "هشام ربيع راح يخلص لها مشكلتها مع وليد فطين اتقبض عليه، قالها تعالى أخلص لك مشكلة، وطلب منه فطين 4 ملايين جنيه".



وتابع المطرب الشعبي: «دون علم هشام ربيع، اتفقت بوسي مع شخصين على ضرب وليد فطين فور رؤيته والاستيلاء على إيصالات الأمانة منه، ولكن كاميرا التقطت كل ما حدث، وأكد هشام ربيع على أنه ندم على أنه تزوج بها».