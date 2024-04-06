نور النبوي يستعد لتصوير أولى بطولاته المطلقة بعد السباق الرمضاني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان الشاب نور النبوي نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث أنه نال إعجاب العديد من الجمهور على دوره في مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يشارك في بطولته مع والده الفنان خالد النبوي، وقد حقق نور النبوي أيضًا نجاحًا غفي أولي بطولاته السينمائية بفيلم "الحريفة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات.

يستعد الفنان نور النبوي لتصوير مسلسل "6 شهور" بعد شهر رمضان المبارك وذلك يعد أول بطولة مطلقة له في الدراما، ومن المقرر أن تبدأ الشركة المنتجة خلال أيام ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الام لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

تفاصيل فيلم الحريفة للفنان نور النبوي

والجدير بالذكر أنه قد حقق نور النبوي نجاحًا كبيرًا في السينما من خلال فيلم الحريفة الذي أصبح من أعلى 10 افلام تحقيقًا الإيرادات وقررت الشركة المنتجة أن تقدم جزء ثاني منه.

يتناول فيلم "الحريفة" قصة مجموعة من الشباب الذين يتحدون لتشكيل فريق كرة قدم في الشوارع، حيث يُسلط الضوء على ماجد، الذي انتقل حديثًا إلى المدرسة الحكومية بسبب أزمة مالية تعرضت لها عائلته. يتشكل بينه وبين زملائه علاقة صداقة تساعدهم على تجاوز التحديات المالية، وتركز القصة على رحلتهم في تحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم، وكيف يجدون الدعم والصلة الإنسانية لينجحوا رغم الصعاب التي يواجهونها يوميًا.

أبطال فيلم الحريفة

ويشارك في بطولة فيلم الحريفة عدد من النجوم، منهم الفنان الشاب نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.