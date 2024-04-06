بعد عرض الحلقة 26.. "حق عرب" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “ حق عرب ” موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعد عرض الحلقة ٢٦ من المسلسل، فيما علق الفنان أحمد العوضي على هذا التصدر قائلًا "طررررش تريندات يوتيوب بفضل ربنا وبدعم اخواتي اغلي ما عندي ..حق عرب"

مسلسل حق عرب يتصدر التريند

مواعيد مسلسل “حق عرب”

وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة.

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

ويتم عرض المسلسل عبر هذه القنوات:-

قناة on dream الساعة ٩ مساءً.

و قناة on الساعة ١٢ صباحًا.

أبطال مسلسل “ حق عرب "

يشارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة.