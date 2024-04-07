انت الأن تتابع خبر معاناة دياب مع الفقر.. تصريحات شخصية جريئة حول قصة نجاحه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في لقاء مؤثر مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج “ع المسرح” على قناة الحياة الفضائية، كشف الفنان والمطرب محمد دياب عن معاناته الشديدة مع الفقر والعوز خلال طفولته، وكشف عن العديد من الأسرار الشخصية التي توجد في حياته.

معاناة دياب مع الفقر

وتحدث دياب بصدق وشفافية عن تجاربه القاسية في نشأته، قائلاً: “لم تكن تتوفر لدي أساسيات الحياة. العوز والفقر ده كان أكتر حاجه بتضايقني، عايزة أقتله. دوقت أمر مره، إني أبقى محتاج آكل ومش لاقي آكل أو بردان ومعنديش جاكيت يدفيني، الحاجات دي كانت مضيقاني جدًا”.

ونفى دياب أن يكون هدفه من كشف تلك المعاناة هو استعطاف الجمهور، مؤكداً أن هذه هي الحقيقة التي عاشها، مُضيفًا: “مش بكدب، بطاقتي على إمبابة، روحوا اسألوا الناس في إمبابة وهي تقول لكم”، وهي من أبرز التصريحات التي تحدث عنها مؤخراً في أحد البرامج التليفزيونية التي تقدم في شهر رمضان المبارك.

بداية دياب الفنية