نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر تُشيد بأداء أحمد خالد صالح في دون سابق إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشرت نهال عنبر من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعها ب أحمد خالد صالح معلقة:" ألف ألف مبرووك ابني وابن زميلي الغالي الله يرحمه " أحمد خالد صالح " ع اداءك الجميل ف مسلسل دون سابق انذار" واتمني نتقابل في أعمال تانية مع بعض بالروح الحلوة اللي كنا بتمتع بيها ي الكواليس وكل سنة وانت طيب وبخير يارب".



مواعيد إعادة مسلسل دون سابق إنذار





ويكون موعد إعادة دون سابق إنذار في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

أحدث أعمال نهال عنبر





كانت نهال عنبر تنتظر عرض مسلسلها الجديد عودة البارون الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآنموعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة وذلك يعود لشركة الإنتاج وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهيالشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقهالمغلق.

آخر أعمال أحمد خالد صالح

يعتبر مسلسل تحت الوصاية هو آخر أعمال أحمد خالد صالح وتدور فكرة المسلسل حول إمرأة تحاول أن تحمل مسئولية أولادها بعد وفاة زوجها دون أن تشعرهم بأي شئ وتعمل منى زكي سائقة مركب في دمياط، ويحاول الموجودين السخرية منها، ولكن تخيب أملهم وتستطيع أن تدير المركب وتتوالى الأحداث في جو درامي.، تحاول منى زكي تشجيع ابنها على أنه يعتمد على نفسه، ويهتم بـ شقيقته، بسبب عدم وجودها حيث إنها في عرض البحر تدير مركب وتحاول أن تكسب قوتها بيديها في جو ملئ بالإثارة والتشويق مسلسل تحت الوصاية يتكون من 15 حلقة، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج سعدي جوهر، بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشام