فن ومشاهير

نور إيهاب تقتل صديقتها.. تفاصيل أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل صدفة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - بدات أحداث الحلقة 28 من مسلسل صدفة، بـ تبليغ طارق الشرطة، بعد اقتحام مصباح منزله بمساعدة زوجته غادة، ويتم القبض عليهما بتهمة الشروع في القتل، وتقرر فرح أن تحكي لصدفة، عن قصة قتلها لصديقتها في المدرسة القديمة، وقالت لها إنها قتلتها بزجاجة بيبسي، عندما استفزتها وكانت تبحث في حقيبتها علي شيء ما أثناء وجودها خارج الفصل، وعندما اعترضت فرح تشاجرا سويًا وقالت لها صديقتها (يا بنت الحلاق) فقامت فرح بقتلها بالزجاجة، وتم القبض عليها، وحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات، ولكن بسبب علاقات والدها، استطاعت أن تخرج من القضية، كما قام والدها بدفع مبلغ مالي كبير لأهل البنت التي قتلت ما جعلهم يتنازلوا عن القضية، ويساعد أدهم صدفة، أن تزور أختها فرح، في المصحة، وبالفعل ذهبت إليها ووجدتها في حالة سيئة وتريد أن تخرج من المصحة، وحاولت صدفة أن تهون عليها وكانت قد أحضرت لها طعامًا مع ابن أختها صاصا، والذي يبدو أنه معجب بفرح.

943.webp

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة  

 

تعرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

942.webp

قصة مسلسل صدفة

 

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

 

أبطال مسلسل صدفة

 

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا