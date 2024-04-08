وزيرة الثقافة تشهد ختام ”ليالي رمضان” بزهرة العاصمة وتوجه باستمرار الفعاليات الثقافية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 01:32 مساءً - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أمس الأحد ختام فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والتي تقام للمرة الأولى بزهرة العاصمة الإدارية الجديدة، و نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، ومجلس أمناء المدينة.

حيث أشادت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالإقبال الكبير من الجمهور على الفعاليات التي أقيمت على مدار الشهر، ووجهت باستمرارها بشكل دوري بعد عيد الفطر لخدمة قاطني زهرة العاصمة، كما وجهت بكثيف الفعاليات خلال فترة الإجازة الصيفية.

وبحثت وزيرة الثقافة، مع مسئولي جهاز مدينة بدر، توفير مقر لموقع ثقافي خاص بحي زهراء العاصمة، لتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية، واكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الحي.

وفي كلمته، رحب الكاتب محمد ناصف، بوزيرة الثقافة، ووجه الشكر لها لحرصها على تقديم برنامج ثقافي خاص بقاطني حي زهرة العاصمة، وتقديم كل الخدمات الثقافية في رمضان، والتوجيه باستمرارها بعد انتهاء شهر رمضان، من خلال رؤية مستدامة لتقديم كل الخدمات المختلفة والمتنوعة لأبناء الحي.

تضمن حفل الختام، -الذي استهل بالسلام الوطني-، جولة تفقدية لنتاج الورش الفنية للأطفال، إلى جانب تكريم مجلس أمناء مدينة بدر، لوزيرة الثقافة، لدعمها الأنشطة الثقافية في الحي.

كما كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المشاركين في تنظيم الفعاليات على مدار الشهر من العاملين بالمركز القومي لثقافة الطفل، وجهاز مدينة بدر، ومجلس الأمناء، وأعضاء الفرق الفنية المشاركة، ومدربي الورش الفنية.

كان المركز القومي لثقافة الطفل، قد قدم على مدار أربعة ليال خلال شهر رمضان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، لأبناء زهرة العاصمة الإدارية، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الأطفال وذويهم.، وتضمنت الفعاليات مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة في مجالات "الرسم والتلوين، إعادة تدوير، عمل فانوس رمضان، تشكيل الصلصال" إضافة إلى العروض الفنية لفرق المركز، ومنها: كورال "سلام" الغنائي، الأراجوز، عرض لفريق عرائس القومي للماريونت، عروض للسيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية".