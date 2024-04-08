شاهد.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 02:29 مساءً - شاركت الفنانة درة، متابعيها صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها بإطلالة انيقة.

وتألقت درة، مرتدية قفطانا أنيقا وجذاب باللون البيج الفاتح ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار طلاء للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها لتتناسب مع ظهورها الجذاب.