"الحشاشين" يتصدر ترند "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ28

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “الحشاشين” بطولة النجوم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد مؤشرات البحث بجوجل، بعد عرض الحلقة الـ28 مساء أمس.



ملخص الحلقة الـ28 من الحشاشين





في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الحشاشين"، شهدنا تطورًا مهمًا في الأحداث حيث أمر حسن بن الصباح بإرسال فدائية مخلصة من أجل قتل دنيا زاد، زوجته، بسبب تحريضها على النساء في أصفهان ضد حسن الصباح ونشر الشائعات حوله، مما أثر سلبًا على سمعته وثقة الناس به،ورغم موافقة برزك أميد على هذا الأمر، إلا أن نجله الهادي اعترض عليه، إلا أن حسن أمره بالانصياع للأمر لأن دنيا عدوة لهم.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، ويتألق في بطولته كريم عبدالعزيز، ويشارك في العمل فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، وميرنا نور الدين.



موعد الحلقة الـ29 من الحشاشين





من المقرر أن تنطلق حلقة الحشاشين التاسعة والعشرون على قناة DMC في رمضان 2024، في تمام الساعة 9:15 مساءً، وفقًا للإعلان الذي نشرته شبكة قنوات DMC على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، بالإضافة إلى العرض التلفزيوني، ستكون الحلقة الجديدة متاحة أيضًا على منصة "واتش آت" في السابعة مساءً.

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين





مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024، تشمل إعادتين في اليوم التالي، الإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 1:45 صباحًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة 4:15 عصرًا.