حسن الرداد: مينفعش حد يقول على نفسه نمبر وان.. والشارع بيحدد نجاحك

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسله الجديد "محارب"، الذي يعرض حاليًا ضمن سباق دراما رمضان 2024.

تصريحات حسن الرداد

وقال حسن الرداد، خلال لقاءه في أحد البرامج الفنية،: كل فريق العمل اجتهد وبذل مجهود من أجل تقديم وجبة فنية دسمة للجمهور، وسعداء بردود الأفعال منذ انطلاق الحلقة الأولى.

وقال الرداد: “مينفعش حد يقول علي نفسه نمبر وان لان الشارع هو اللي بيحدد نجاح الأعمال وبطل العمل وليست السوشيال ميديا”.

وأضاف الرداد: "جملة أنا رقم واحد بالنسبالي بيعطيني حافز وتكون من الناحية الإيجابية ومبحبش اي حاجة فيها احساس بالغرور".

وتابع حسن الرداد، بسعى دائمًا اني اقدم أعمال وأدوار مختلفة وبفكر دايما إن اسمي يكون كبير والحمد لله أفلامي من أعلى الأفلام اللي بتتباع في الوطن العربي".

أبطال مسلسل محارب

مسلسل "محارب"، من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي،تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل



