مصطفي شعبان يواجه عمه.. ملخص الحلقة 29 من "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت اليوم الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "المعلم" لـ مصطفي شعبان عبر قناة الحياة وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أبرز أحداث الحلقة ال 29 من مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان

بدأت الحلقة بمواجهة مؤثرة بين مصطفى شعبان، المعروف بـ "المعلم"، وبين المعلم طرزان، بعدما كشف المعلم طرزان لـ "المعلم" عن سرقة عدولة، التي تجسدها سلوى خطاب، خزنة والده لسنوات دون علمه. كما كشف أيضًا عن خيانة عدولة وزواجها من شداد بعدما ساعدتها المعلم طرزان بسبب حبها الشديد له. وفيما تتوالى الأحداث، يخوض "المعلم" مواجهة مع عمه حجاج، الذي تسبب في سجن شقيق المعلم، حامد والد مصطفى شعبان، مقابل مبلغ مالي كبير، مما يثير صدمة "المعلم" لغدر عمه.

وتتوالي الأحداث وتقرر "ملك" ابنة منصور الجنتل أن تساعد المعلم لاسترجاع حسن نجله، تنجح في مهمتها ويعود حسن إلى والده. ولكن عند عودتها إلى منزلها، تفاجأ بوجود والدها الذي يعاقبها لهروبها بحسن. في النهاية، يتفق المعلم مع تجار المخدرات على استرجاع شحنة المخدرات مقابل 200 مليون جنيه.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحاً، إعادة ثانية: 6:45 صباحاً، إعادة ثالثة: 10:30 صباحاً، إعادة رابعة: 4:30 مساء.