وصول الفنان محمد أحمد ماهر للعرض الخاص لفيلم شقو

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر الفنان محمد أحمد ماهر العرض الخاص لفيلم شقو والذي عرض منذ قليل في أحدي سينمات مصر وبدء منذ قليل التحضيرات الخاصة لفيلم شقو في أحدي مولات مصر، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض السينمائية منذ اليوم لينافس مع أفلام عيد الفطر المبارك.

و كان هناك ازدحام شديد أثناء العرض الخاص لفيلم شقو ودخول الفنانين للسينما لمشاهدة الفيلم وحضور أبطال الفيلم على الريد كاربت ومنهم المنتج أحمد السبكي والفنان عمرو يوسف والفنانة يسرا والفنانة أمينة خليل والفنانة دينا الشربيني والفنان تايسون.

وحضر بعض الضيوف الشرف منهم زوج الفنانه نيلي كريم والفنان محمد أحمد ماهر والمخرج محمد سامي وغيرهم.

فيلم “شقو”، بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم

و يذكر ان يشارك محمد احمد ماهر في مسلسل حق عرب والذي تتلّخص قصة مسلسل حق عرب في أحداثٍ دراميّة واجتماعية ممتعة، لا تخلو من التشويق والإثارة. ويبدأ المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول "عرب السويكري"، وهو شاب يعيش في حي الجمالية، ويتزوج من الفنانة دينا فؤاد، ويواجه الكثير من التحديات، التي تجعله يدخل في صراع، بين أبطال العمل