نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تشيد بصناع المسلسل اللبناني "ع الأمل " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تقديم الشكر والتقدير لكل صناع المسلسل اللبناني ع الأمل، حيث شاركت "إلهام " صورة البوستر الرسمي لمسلسل ع الأمل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"تحيه كبيرة منى لكل صناع المسلسل اللبنانى ع أمل.. من أجمل المسلسلات التى عبرت عن أفكارى".

وأضافت:"أنا شخصيا.. مسلسل يدافع بكل قوة عن حقوق المرأة.. وخصوصا المرأه البسيطه.. والتى إعتاد الرجل أن يتحكم فيها بداية من الأب ثم الأخ والزوج والإبن..بطلة العمل تمردت وقررت أن تدافع عن حقها فى التعليم وإختيار العمل الذى تتمناه ويكون له رساله تؤمن بها وتخدم المجتمع".

وتابعت:" وتوعى كل إمرأه بحقوقها ومساواتها مع الرجل فى كل الحقوق.. وأيضا حقها فى إختيار من تحب وتتزوج المسلسل يحارب الجهل والتخلف والإستسلام لموروثات تنم عن عقد نفسيه أحداثه مشوقه جدا وجميع الممثلين رائعين جدا جدا جدا.. أتمنى لو أستطيع أحييهم إسم إسم ".

وأشارت:" برافو الكاتبه نادين جابر والمخرج رامى حنا.. وبطلة العمل ماجى بو غصن برافو.. قدمتى دور من أهم أدوارك له رساله هامه جدا".

تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير.



آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل الفريدو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



المسسل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.