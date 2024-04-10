نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي الثاني لفيلم ولاد رزق 3 ( فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح منذ قليل الإعلان التشويقي الثاني لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث والذي يحمل اسم "القاضية"، وقد غلب عليه طابع التشويق والإثارة وبعض مشاهد الأكشن التي تم تصويرها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولاد رزق ق

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حاليًا في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015، ومتبقي فقط أسبوعين على انتهاء التصوير بشكل كامل.

أبطال فيلم “ولاد رزق

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، أسماء جلال، نسرين أمين، محمد ممدوح، سيد رجب، ومجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم الملاكم العالمي تايسون، كريم عبدالعزيز وغيرهم. من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في صيف 2024

ولاد رزق

تفاصيل فيلم ولاد رزق الجزء الثالث:

دارت أحداث الفيلم في الأجزاء الأولى حول مجموعة من الأخوات يعيشون في حياة الإنحراف ويقومون بتنفيذ عمليات متنوعة بين النصب والسطو، وتدور أحداث الفيلم بتصاعد تشويقي درامي طبقًا لسير الأحداث.

ولاد رزق

تصريحات أحمد عز:

ويذكر أن تحدث الفنان أحمد عز عن التحضيرات الخاصة بفيلمه ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني عبر إحدى شاشة القنوات السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد أعرب عز عن سعادته بوجود آسر ياسين في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وقال:" آسر ياسين نجم كبير وأنا سعيد وتشرفت أنه معانا في ولاد رزق ويارب نقدم حاجه حلوة تعجب الجمهور".