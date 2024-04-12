"العين عليه".. أحدث أغانى عاصى الحلانى بتوقيع فهد الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبنانى عاصى الحلانى، لإصدار أحدث أغانيه بعنوان "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وإنتاج فهد الزاهد، وحققت الأغنية صدى واسع مع الجمهور فى دبى داخل أحد الحفلات فى عيد الفطر الحالى، وذلك قبل موعد طرحها رسميا المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقول فهد الزاهد رئيس مجلس إدارة شركة لايف ستايلز ستوديوز، إن الشركة تستعد لإطلاق مجموعة من الأغانى المميزة والاستثنائية خلال الفترة المقبلة لكبار النجوم سيكون أولها أغنية" العين عليه"، للنجم عاصى الحلانى، هذا بالإضافة إلى أغنيتين للنجمة نوال الزغبى وهما أغنية مصرية بعنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وأخرى خليجية بعنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

وأضاف الزاهد أن الشركة تستعد لإطلاق مجموعة أغانى أخرى لمجموعة من النجوم منهما شذى حسون ومصطفى قمر، موضحا أن الشركة الآن تنتقى أغانيها بدقة شديدة، معلقا:"يا نقدم شئ مميز ومختلف يعيش مع الجمهور يا سنتوقف عن الإنتاج تماما".

وتابع الزاهد فى تصريحات صحفية، أن شركة لايف ستايلز ستوديوز أغلقت جميع حساباتها على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية إستعدادا لإغلاقها، ولكن عاد مؤخرا وأصر على إستمرار التواجد ولكن مع الأغانى المميزة فقط، والتى تتوافر فيها الكلمة المختلفة واللحن المميز وكذلك النجم الذى يستطيع تقديم شيئا مميزا للجمهور.