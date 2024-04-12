انت الأن تتابع خبر أجزاء ثانية من هذه المسلسلات بعد نجاحها في رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق عدد من المسلسلات التي عُرضت في موسم دراما رمضان الذي انتهى منذ ساعات قليلة نجاحات كبيرة دفعت صنّاعها لاتخاذ قرار في آخر لحظات العرض بإنتاج أجزاء ثانية منها، الأمر الذي دعا بعض المخرجين والمؤلفين إلى تغيير النهاية بما يسمح بإنتاج جزء ثانٍ.



ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز الأعمال التي قرّر صناعها إنتاج جزء جديد منها.



• "العتاولة"

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "العتاولة" للنجوم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب...، والذي انتهى عرضه في موسم رمضان الحالي مع عرض الحلقة الأخيرة، أعلن المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عن وجود جزء ثانٍ من المسلسل ليُعرض في موسم رمضان المقبل 2025، وانتشرت أقاويل بأن المخرج أحمد خالد موسى اتفق مع مؤلف العمل ونجومه لتغيير نهاية الحلقة الأخيرة لتكون مفتوحة بحيث يمكن إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل، وهو ما حدث بالفعل.



• "المدّاح"

للعام الرابع على التوالي، يحقق مسلسل "المدّاح" النجاح في موسم رمضان، وكانت الحلقة قبل الأخيرة قد حملت مفاجأة حيث ظهر حمادة هلال وقد فارق الحياة لتبدأ التساؤلات حول مصير السلسلة وهل انتهت بوفاة "صابر المداح"؟ ليفاجأ الجمهور في الحلقة الأخيرة بعودة "صابر" إلى الحياة، وبذلك يكون الباب قد فُتح لتقديم جزء خامس من المسلسل، خاصة أن الجزء الرابع حقق نجاحاً كبيراً على الصعيدين المصري والعربي، حيث وصفه الجمهور بأنه الجزء الأنجح في سلسلة "المداح".



وهو ما كشف عنه حمادة هلال عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بنجاح العمل، معلناً عن تقديم جزء جديد من "المداح" بالقول: "المداح أساطير لا تنتهي".



• "جودر"

