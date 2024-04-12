انت الأن تتابع خبر نور اللبنانية تكشف صعوبات دورها في مسلسل جودر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة نور اللبنانية الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير دورها في مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي وقام ببطولته الفنان ياسر جلال.



وقالت نور في تصريحات إعلامية: "مضى وقت طويل على تقديمي أدوار الشر، وكان آخر هذه الأعمال فيلم "الرهينة"، الذي قدّمت فيه دور "شواهي"، وقد شعرت أن الشخصية ليست شرّيرة عادية بل متلوّنة، وبذلت جهداً كبيراً لكي أقدّمها بصدقية وبشكل مختلف".



وتدور أحداث مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، من خلال حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ سالم وسليم وجودر، وتتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويدخل في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم الشمردل الأربعة.



المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويضم الى ياسر جلال ونور اللبنانية العديد من الفنانين، منهم: عبد العزيز مخيون، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وفاء عامر، أحمد بدير، محمد التاجي، محمد علي رزق، عابد عنان، مجدي فكري، وضيفة الشرف آيتن عامر .