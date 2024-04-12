عمرو يوسف ومحمد ممدوح يحققان أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بفيلم شقو

القاهرة - محمد ابراهيم - تجاوز الفنان عمرو يوسف، والنجم محمد ممدوح، أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما، وتربعا على قمة الإيرادات بفيلم شقو.



وحققا عمرو يوسف، ومحمد ممدوح بفيلمهما شقو إيرادات قياسية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق ٩ مليون و٨٠٧ الف جنيه ليصبح الفيلم الثاني من حيث تحقيقه أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية بعد فيلم بيت الروبي. والفارق بينهما ٣٤٧ الف جنيه فقط، والأعلى في التاريخ في إيراداته بالنسبة للافلام التي تم طرحها في موسم عيد الفطر المبارك

ولتبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في يومين فقط ما يقرب من ١٨ مليون جنيه.



وكان عمرو يوسف قد حضر أمس الخميس إحدى حفلات الفيلم في أحد المولات بمدينة ٦ اكتوبر رفقة مخرج العمل كريم السبكي.



فريق عمل فيلم شقو



شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك

ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، والفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.



قصة فيلم “شقو”



فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أعمال في انتظار عمرو يوسف

ينتظر عمرو يوسف طرح فيلم "ولاد رزق 3"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم ولاد رزق ج3



ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.