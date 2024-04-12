هدى الأتربي تسعى للانتقام في مسلسل "نقطة سوداء"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الكبير الذي حققته النجمة الشابة هدى الأتربي في مسلسل العتاولة الذي عرض في شهر رمضان الماضي، لتعود من جديد وتخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "نقطة سوداء".

تفاصيل مسلسل "هدي الأتربي":

حيث تجسد خلال الأحداث دور فتاة فقيرة تعمل في Spa،وتسعى للانتقام من عائلة ثرية بسبب أزمة ما ستكشف عنها الأحداث،لكنها ستدخل في قصة حب مع أحد أفراد العائلة الثرية مع تتابع الأحداث الذي ستكشف عن الكثير من المفاجآت

هدي الاتربي

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي،لا يخلو من الإثارة والتشويق،وتمتد حلقاته إلى 45 حلقة،وتم الاستقرار على عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة

أبطال مسلسل نقطة سوداء

ويشارك في بطولة المسلسل باقة من الفنانين بينهم أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، أشرف عبد الغفور، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

هدى الاتربي

آخر أعمال هدى إلاتربي:

ويذكر أن آخر أعمال هدي إلاتربي هو مسلسل" العتاولة" وشارك في بطولته أحمد السقا،طارق لطفي،باسم سمرة، زينة،مي كساب،مصطفي ابو سريع،فريدة سيف النصر،ميمي جمال،مريم الجندي،والعمل من تأليف هشام جلال،وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فيما وصل مسلسل العتاولة لرقم قياسي كبير عبر موقع تيك تيك، والذي حقق فيه نسبة المليار مشاهدة، وبخلاف ذلك استطاع أيضا المسلسل أن يحافظ على صدارة قائمة منصة شاهد على مدار الأربع أسابيع ب 134 نقطة متفوقا على جميع المسلسلات المصرية والعربية والتركية، وتصدر بطل العمل النجم أحمد السقا مؤشرات البحث عنه بسبب دوره المميز والمختلف من خلال المسلسل.