نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| صابرين عن تجسيد منى زكي لدور أم كلثوم: 'أتمنى أن يتطرق الفيلم إلى جوانب لم نشاهدها في المسلسل' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة صابرين على اختيار الفنانة مني زكي لتقديم شخصية "أم كلثوم" في عمل سينمائي جديد من إخراج مروان حامد، والتي سبق وقدمتها صابرين في مسلسل قبل 25 عامًا.

وقالت في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "أهنئها من كل قلبي على هذا المشروع وأتمنى لها التوفيق والنجاح، وأتمنى أنّ يكون الفيلم متطرقًا إلى جوانب لم نشاهدها في المسلسل، وأعتقد أنه سيكون بإنتاج ورؤية جديدة وحديثة عن زمان، وأنا متحمسة جدًا لرؤيته وأعتقد أنه سيكون عملًا مشرفًا".

الفنانة صابرين

مسلسل أم كلثوم

يذكر أن الفنانة صابرين قدمت السيرة الذاتية لكوكب الشرق في مسلسل يحمل اسمها عام 1999، كما قدمت شخصيتها الفنانة فردوس عبدالحميد في عمل آخر.

مسلسل مسار إجباري

وشاركت الفنانة صابرين بمسلسل "مسار إجبارى"، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا، والمسلسل مكون من 15 حلق، ومن بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.