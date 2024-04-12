بعد أيام من عرضه.. فيلم شقو يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم شقو أعلي إيراد يومي لفيلم مصري في تاريخ السينما ضمن موسم عيد الفطر المبارك فقد اقتربت إيراداته من 10 مليون جنيه وذلك أمس الخميس في ثاني ايام عيد الفطر المبارك فقط.



وتحت قيادة المخرج كريم السبكي، جمع عدد من الأبطال منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان أحمد فهمي، والعمل من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري.

إيرادات فيلم شقو

مع العلم أنه بذلك يقترب شقو من تحقيق 20 مليون جنيه إيرادات بعد يومين فقط من عرضه بدور العرض السينمائية بمصر.

حيث قد حقق ليله وقفه عيد الفطر المبارك مليون و200 ألف جنيها وأول ايام عيد الفطر المبارك 7 مليون جنيها وثاني أيام عيد الفطر أمس 9 مليون و800 ألف جنيها.

أبطال فيلم شقو



شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك

ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، والفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.



قصة فيلم شقو



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.