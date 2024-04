نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام الثاني على التوالي مصطفى الكاشف يعود إلى مهرجان كان بالفيلم الصومالي The Village Next to Paradise في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الكبير الذي حققه مدير التصوير الواعد مصطفى الكاشف في الفيلم القصير عيسى للمخرج المصري مراد مصطفى، والذي انطلقت عروضه من مهرجان كان السينمائي في العام الماضي ليفوز عنه مصطفى بثمان جوائز لأفضل تصوير سينمائي.

مصطفى الكاشف يعود إلى مهرجان كان بفيلم صومالي

يعود الكاشف إلى مهرجان كان هذا العام بالفيلم الصومالي The Village Next to Paradise للمخرج مو هراوي والذي يشارك في قسم نظرة ما بالدورة 77.

ويعتبر هذا الفيلم هو أول فيلم على الإطلاق تم تصويره في الصومال ويشارك في مهرجان كان. الفيلم من إنتاج شركة Freibeuter Film في النمسا، وشركة MAMAAl فى الصومال.

فاز مشروع فيلم The Village Next to Paradise بعدد من المنح الإنتاجية من بينها منحة صندوق برلينال للسينما العالمية في مهرجان برلين السينمائي، كما فاز مشروع الفيلم بمنحة ما بعد الإنتاج (20 ألف يورو) من ورش أطلس بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، وقد عبر الحاضرون عن إعجابهم بالفيلم وأشادوا بشكل خاص بالتصوير السينمائي لمصطفى الكاشف.

فيلم The Village Next to Paradise هو ثاني الأفلام الروائية الطويلة لمصطفى الكاشف بعد فيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بثلاث جوائز، منها جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني في التصوير السينمائي.

يمتلك مصطفى الكاشف سجلًا حافلًا من الأفلام القصيرة التي حققت نجاحا كبيرا وفازت بالعديد من الجوائز، بالإضافة إلى فيلم عيسى قدم الكاشف فيلمين مع المخرج مراد مصطفى فيلم خديجة الذي شهد عرضه الأول في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، وفيلم ما لا نعرفه عن مريم، والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية وفاز عنه مصطفى الكاشف بجائزة أفضل تصوير سينمائي من مهرجان جاليتشنيك السينمائي.

قدم الكاشف 4 أفلام قصيرة أخرى في عام 2023 وهي فيلم ماء يكفي للغرق للمخرج جوزيف عادل، والفيلم السعودي انصراف للمخرجة جواهر العامري، وفيلم نهار عابر للمخرجة رشا شاهين والذي اختير رسميًا للمشاركة في الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، وفيلم أمانة البحر من إخراج هند سهيل. كما أسس في نفس العام شركة قاع 23 للإنتاج والتي شاركت في إنتاج فيلمي عيسى، وماء يكفي للغرق.