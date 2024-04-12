نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج: 'وجود رانيا يوسف شجعني على المشاركة في 'بقينا اتنين'.. والعمل مع طارق رفعت يشعرني بالثقة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر فرج في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج الفني» عن أسباب مشاركته في مسلسل «بقينا اتنين» الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024، والذي كان من بطولة الثنائي المميز الفنانة رانيا يوسف، والفنان شريف منير، بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم مثل الفنانة ميمي جمال والفنان الموسيقار نبيل علي ماهر.

الفنان تامر فرج من مسلسل بقينا اتنين

الفنان تامر فرج من كواليس تصوير مسلسل بقينا اتنين

- شجعني على المشاركة تواجد رانيا يوسف وشريف منير



وقال «فرج» لـ «دوت الخليج الفني»: "شجعني على المسلسل بوجه عام هو وجود الفنانة رانيا يوسف بالطبع وتواجدي أمامها للمرة الثانية وكذلك العمل بجوار الفنان شريف منير الذي يراه كل جيلي كنجم نتبع خطواته".



- تشعر بالثقة في حال العمل مع المخرج طارق رفعت



وأشار «فرج» خلال تصريحاته الخاصة لـ «دوت الخليج الفني» إلى اجتهاد المخرج طارق رفعت أثناء عمله، فقال: "طارق رفعت مخرج فى شدة الاحترام، خاصة في توجيهه للممثلين وتشعر معه بالثقة لأنه دارس جيد ومتغلغل داخل أعماق كل شخصية فيأتي توجيهه بنتيجه جيده".

الفنان تامر فرج من مسلسل بقينا اتنين



- خط المنافسة بين زين وأدهم أعجبني



وأوضح تامر فرج، أن دور «زين» لعب عنصرا هاما وسببا من ضمن الأسباب التي جعلته يوافق على ورقه، فقال: "دور «زين» بذاته فقد أعجبني خط المنافسه بينه وبين شخصية أدهم للفوز بحب ياسمين وأعجبني أيضا حس الدعابه والكوميديا الممكن تقديمها من خلال هذه الشخصية".

الفنان تامر فرج من كواليس تصوير مسلسل بقينا اتنين

الفنان تامر فرج وأسرة مسلسل بقينا اتنين

تامر فرج وطارق رفعت ورانيا يوسف



أبطال مسلسل "بقينا اتنين"



مسلسل "بقينا اتنين" بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، نبيل علي ماهر، تامر فرج، ميمي جمال، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجي، يوسف عثمان، عزة لبيب، عزت زين، نانسي هلال، سمر نجيلي وغيرهم من الفنانين والنجوم.

مسلسل بقينا اتنين